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Son dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Son dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi...Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

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