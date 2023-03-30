30 Mart 2023, Perşembe
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarlar alınmayacak

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Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarlar alınmayacak

Son dakika haberine göre Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

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