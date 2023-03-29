Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig FB-BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

"Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. 27. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...