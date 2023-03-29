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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig FB-BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig FB-BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

"Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman?" sorusu futbolseveler tarafından merak konusu oluyor. Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı.İşte, Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında detaylar...

"Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. 27. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik derbi mücadelesi 20:30'da başlayacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI!

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:

"Biletler, yarın saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira

Maraton Alt E Blok: 2500 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira

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