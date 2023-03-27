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Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

"Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli maç arasından sonra oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisininin bilet satışı için detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

"Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. üper Lig'de TFF'den yapılan açıklamaya göre zirve yarışına direkt olarak etki edecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Derbi mücadelesinin bilet satışı için detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 27. hafta oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre zirve yarışına direkt olarak etki edecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Zorlu mücadelede Beşiktaş taraftarları yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Hacıahmetoviç, Cenk Tosun, Aboubakar.

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