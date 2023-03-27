Tottenham'da Antonio Conte dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Antonio Conte dönemi sona erdi. Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan İngiliz kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
İtalyan Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.
Conte, Tottenham dışında daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 49 puanla 4. sırada bulunuyor.
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