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MHK'dan hakem atamaları için flaş karar!

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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MHK’dan hakem atamaları için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi. Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

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