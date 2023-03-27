27 Mart 2023, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Zenit arasında 2 yıllık iş birliği anlaşması

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Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Fenerbahçe ve Zenit arasında 2 yıllık iş birliği anlaşması

Fenerbahçe, Rus kulübü Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık bir proje üzerinden iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

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