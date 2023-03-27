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Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, Samsunspor’un ardından 2. sırada bulunuyor.

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