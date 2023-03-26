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Türkiye-Hırvatistan maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

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Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Türkiye-Hırvatistan maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak

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