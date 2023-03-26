Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZEMİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

Bakü Olimpiyat Stadı zemini yapılan çalışmalarla karşılaşmaya hazır hale getirildi. Karabağ Kulübü sahanın son halini gösteren fotoğrafları, 'Bakü Olimpiyat Stadı kardeşlik maçına hazır' ifadelerine yer verdiği mesajıyla yayınladı.

'TÜM GELİRLER, SON KURUŞUNA KADAR TÜRKİYE'YE, DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK'

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." diye konuştu.