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Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşmada, ligde lider durumda olan sarı kırmızılılar, Icardi, Zaniolo, Mertens, Segiro Oliveira, Torreira gibi yıldızlarıyla galibiyet için yarışacak. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Galatasaray hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den naklen yayınlanacak.

BAKÜ'DE COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray, milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Sarı-Kırmızılı ekibi coşkulu bir grup karşıladı. Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na giden Cim Bom, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu:

Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi.

ZEMİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

Bakü Olimpiyat Stadı zemini yapılan çalışmalarla karşılaşmaya hazır hale getirildi. Karabağ Kulübü sahanın son halini gösteren fotoğrafları, 'Bakü Olimpiyat Stadı kardeşlik maçına hazır' ifadelerine yer verdiği mesajıyla yayınladı.

'TÜM GELİRLER, SON KURUŞUNA KADAR TÜRKİYE'YE, DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK'

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." diye konuştu.

Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman? KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

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