Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

MİLLİERİN 613.MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçıyla tarihindeki 613. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 612 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 236 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 832 gol kaydederken, kalesinde ise 875 gole engel olamadı.