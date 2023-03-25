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Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Ermenistan maçı hakkında detaylar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, grubundaki ilk maçında bugün Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, merak edilenler...

Türkiye Ermenistan maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Futbolseverler maç hakkında araştırmalarına başladı. Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, haberin ayrıntıları...

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ermenistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Samet (Ozan), Çağlar, Ferdi, Cengiz, Orkun, Hakan, Cenk (Kerem), Enes

MİLLİERİN 613.MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçıyla tarihindeki 613. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 612 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 236 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 832 gol kaydederken, kalesinde ise 875 gole engel olamadı.

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