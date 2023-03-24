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Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile Hollanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile Hollanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Peki, Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euro 2024 elemeleri B grubu mücadelesi 24 Mart 2023 22.45'te oynanacak. Mücadele Stade de France Stadı'nda oynanacak.

FRANSA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport plus ekranlarında canlı bir şekilde yayınlanacak.

EURO 2023 B GRUBU

Fransa

Cebelitarık

Yunanistan

Hollanda

İrlanda

FRANSA HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fransa:

Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappe; Giroud

Hollanda:

Cillessen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake; Wijnaldum, De Roon, Berghuis; Malen, Weghorst, Depay

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