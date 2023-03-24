"Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile Hollanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Peki, Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?