25 Mart 2023, Cumartesi
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Trabzonspor'da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi!

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Trabzonspor’da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi!

Trabzonspor’un 18’inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulunun ilk günü tamamlandı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki önceki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

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