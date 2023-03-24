Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
Türkiye deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız Euro 2024 elemelerinde kritik bir müsabakaya çıkacak. Futbolseverler nefes kesen mücadeleye ilişkin detayları araştırmaya başladı. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorlarında araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Ermenistan ile mücadele edecek. Peki Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2
A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.
3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ
UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.
STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA
Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK
Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
- Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87.bölüm izle! 24 Mart Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?
- Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...
- Orucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Hangi organlara iyi gelir?
- YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...
- AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? Kayıt yenileme son tarih...