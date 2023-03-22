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Ümit Milli Takım'ın yeni hocası Levent Sürme oldu

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Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Ümit Milli Takım’ın yeni hocası Levent Sürme oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tolunay Kafkas'tan boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Levent Sürme'yi getirdi. TFF, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Millî Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

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