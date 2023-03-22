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SON DAKİKA | TFF'den flaş küme düşme açıklaması! Süper Lig'den kaç takım düşecek?

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Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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SON DAKİKA | TFF’den flaş küme düşme açıklaması! Süper Lig’den kaç takım düşecek?

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Süper Lig'de bu sezon 2 takımın küme düşeceğini açıkladı.

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