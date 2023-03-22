Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten Dele Alli açıklaması

Onlara şans gelir mi, durum ne olur gelişmelere bakarız. Dele Alli de bunlardan. Kevin N'Koudou da, Atiba da, diğerleri de... Welinton da, Alex de... Alındı, verildi, bitti. Şu anda yaza kadar bir gelişme yok. Başka bir gelişme olur. Uzakdoğu'da, Latin Amerika'da, Norveç'te... Oyuncu da gitmek isterse size söyleriz. Transfer çok konuşuluyor bizde" cevabını verdi.

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