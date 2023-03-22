Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecekleri akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Dele Alli'nin durumuna ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli arada başlayan Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok konuya ilişkin soruyu cevaplandıran Güneş'in özellikle Dele Alli'ye ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
TELEFONLA ULAŞAMADIK'
İzni biten Dele Alli'ye henüz ulaşamadıklarını belirten Şenol Güneş, "Ben önceden izin verdim kendisine. Telefonla ulaşamadık ona. inşallah kaza falan geçirmemiştir. Ulaşınca... Bugün de yağmur yağıyor ya biraz" ifadelerini kullandı.
Dele Alli için de kadroda düşünülmeyen Kevin N'Koudou gibi benzer bir durumun olup olmayacağı sorusuna ilişkin ise tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki oyuncuların hiçbiri hakkında olumsuz düşünmüyoruz.
N'Koudou idmanda. Dele de bizim oyuncumuz. Şu andaki elimizdeki hiçbir oyuncuyu göndermiş değiliz. Kalanlar şu andan itibaren bizim oyuncumuz. Gitmesinin hem kendisi hem de takım için iyi olacağını düşündüğümüz oyuncular da burada.
Onlara şans gelir mi, durum ne olur gelişmelere bakarız. Dele Alli de bunlardan. Kevin N'Koudou da, Atiba da, diğerleri de... Welinton da, Alex de... Alındı, verildi, bitti. Şu anda yaza kadar bir gelişme yok. Başka bir gelişme olur. Uzakdoğu'da, Latin Amerika'da, Norveç'te... Oyuncu da gitmek isterse size söyleriz. Transfer çok konuşuluyor bizde" cevabını verdi.
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