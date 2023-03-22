Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!
Son dakika haberleri... Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. Özil, "Son zamanlarda, yaşadığım bazı sakatlıkların da etkisiyle, futbolun büyük sahnesine veda etme zamanımın geldiği daha net anlaşıldı." ifadelerini kullandı.
Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.
Özil'in açıklaması şu şekilde:
"Yaklaşık 17 yıl profesyonel futbolcu olmanın ayrıcalığını yaşadım ve bu fırsat için çok minnettarım. Son zamanlarda, yaşadığım bazı sakatlıkların da etkisiyle, futbolun büyük sahnesine veda etme zamanımın geldiği daha net anlaşıldı."
Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil öncesinde Fenerbahçe, Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, Schalke 04 forması giydi.
MESUT ÖZİL'İN KARİYERİ
Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. On numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcudur.
9 SENE ALMANYA MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.
SCHALKE'DE FUTBOLA BAŞLADI
Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.
2010'DA DÜNYA KUPASI KAZANDI
Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU
25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 1.5 sezon Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi 11 Temmuz 2022 tarihinde sonlandırıldı. Fenerbahçe kariyeri boyunca 37 maça çıkan Mesut Özil 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
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