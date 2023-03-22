Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!

2010'DA DÜNYA KUPASI KAZANDI

Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 1.5 sezon Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi 11 Temmuz 2022 tarihinde sonlandırıldı. Fenerbahçe kariyeri boyunca 37 maça çıkan Mesut Özil 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi.