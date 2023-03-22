Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı son dakika? Mesut Özil hangi takımda?

MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

34 yaşındaki Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti."