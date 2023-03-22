Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı son dakika? Mesut Özil hangi takımda?
"Mesut Özil futbolu neden bıraktı?" sorusu son dakika açıklamasının ardından sorgulanıyor. Ünlü futbolcunun neden futbolu bıraktığı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Başakşehir oyuncusu Mesut Özil kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar...
Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? sorusu araştırma konusu oldu. Başakşehir oyuncusu Mesut Özil futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.Son dakika açıklamasının ardından birçok kişi ünlü futbolcunun neden futbolu bıraktığını merak ediyor. İşte, Mesut Özil'in yaptığı açıklama...
MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?
34 yaşındaki Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti."
MESUT ÖZİL KİMDİR?
Mesut Özil, 1988 yılında Gelsenkircken şehrinde dünyaya gelmiştir.
1995 yılında aynı şehirde futbol kariyerine başlayan başarılı oyuncu, 2000 senesinde babasının yönlendirmesi ile Rot-Weiss Essesn altyapı takımına kaydolmuştur. Bu süreçte takım kendisine profesyonellik teklif etmesine rağmen, Özil bu teklifi reddetmiştir. Özil 2010 yılında Werder Bremen ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Bu başarıdan sonra Real Madrid'e transfer olan başarılı oyuncu, Real Madrid ile 6 senelik bir sözleşme imzaladı. 2013 yılında Arsenal'e transfer edilen Özil, Real Madrid'e en fazla para kazandıran oyuncu olmuştur.
Mesut Özil, 2014 senesinde Türkiye Güzeli Amine Gülşen ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2020 senesinde bir kızları oldu. Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Mesut Özil, son olarak Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyiyordu.
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