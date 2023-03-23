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Son dakika | Derbi tarihleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Son dakika | Derbi tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Ayrıca 29. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş ile 32. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin saati ve tarihi açıklandı.

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