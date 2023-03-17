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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.

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