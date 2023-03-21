Galatasaray'dan bomba transfer! Bir Napoli efsanesi daha geliyor! Mertens devreye girdi...
Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Dries Mertens'in efsane olduğu Napoli'den takım arkadaşı olan Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. ABD'de forma giyen Insigne Avrupa arenasına dönmek istiyor. İşte detaylar...
Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne'yi gündemine alan Galatasaray, oyuncunun mutsuz olmasını ve menajerler tarafından önerilmesini değerlendirmek istiyor.
TEKRAR AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Sakatlığı sebebi ile şu anda forma giyemeyen ve iyileşince de tekrar Avrupa atmosferini özümsemek isteyen Lorenzo'ya, Erden Timur tarafından makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunulacak.
DRIES MERTENS FAKTÖRÜ
Belçikalı Mertens'in oldukça mutlu olduğu Galatasaray, Lorenzo açısından da olumlu yaklaşılan seçeneklerden bir tanesi! Eski arkadaşı aracılığı ile sürece iyimser bakan İtalyan futbolcu, önümüzdeki yaz İstanbul'a gelebilir.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Lorenzo için ilk olarak kiralama seçeneği düşünülüyor. Ayrıca makul bir bonservis miktarı ile satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmek isteyen yönetim, İtalyan oyuncunun performansına göre nihai kararını verecek.
CİMBOM AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYOR
Önümüzdeki sezon nitelikli bir kadro derinliğine sahip olacak, iddialı bir takım hedefi ile yola çıkan Erden Timur, Lorenzo Insigne'yi bu anlamda çok doğru bir hamle olarak görüyor. Ayrıca Avrupa'da başarıların tasarlandığı kritik süreçte, Lorenzo Insigne sadece başlangıç da olabilir.
NAPOLI EFSANESİ
Napoli forması ile toplam 434 maça çıkan Lorenzo, bu müsabakalarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağlamıştı.
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