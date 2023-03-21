Galatasaray’dan bomba transfer! Bir Napoli efsanesi daha geliyor! Mertens devreye girdi...

CİMBOM AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYOR

Önümüzdeki sezon nitelikli bir kadro derinliğine sahip olacak, iddialı bir takım hedefi ile yola çıkan Erden Timur, Lorenzo Insigne'yi bu anlamda çok doğru bir hamle olarak görüyor. Ayrıca Avrupa'da başarıların tasarlandığı kritik süreçte, Lorenzo Insigne sadece başlangıç da olabilir.

NAPOLI EFSANESİ

Napoli forması ile toplam 434 maça çıkan Lorenzo, bu müsabakalarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağlamıştı.