Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?
"Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. La Liga'nın 26. haftasında El Classico heyecanı yaşanacak, Barcelona ile Real Madrid kapışacak. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?
"Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanya La Liga'da son 2 maçını gol yemeden kazanan Barcelona, 25 hafta sonunda en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider durumda bulunuyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?
BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Real Madrid maçı Tivibuspor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
EL CLASİCO GÜNÜ GELDİ ÇATTI
Barcelona ile Real Madrid dünya futbolunun belki de en büyük derbisinde bir kez daha kozlarını paylaşacak. Barcelona, 65 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider konumda bulunuyor. Katalan ekibi, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmek istiyor.
Son şampiyon Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde.
İki kulüp 253'üncü El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan 252 maçın 101'ini Real Madrid; 99'unu da Barcelona kazandı. 52 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Eflatun beyazlılar 419, Katalanlar da 413 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.
Camp Nou'da oynanacak mücadeleyi Ricardo De Burgos yönetecek. Karşılaşma 23'te başlayacak.
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