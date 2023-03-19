Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona-Real Madrid (El Classico) saat kaçta, hangi kanalda?

EL CLASİCO GÜNÜ GELDİ ÇATTI

Barcelona ile Real Madrid dünya futbolunun belki de en büyük derbisinde bir kez daha kozlarını paylaşacak. Barcelona, 65 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider konumda bulunuyor. Katalan ekibi, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmek istiyor.