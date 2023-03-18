İstanbul derbisinde kazanan yok! Kasımpaşa 1 - 1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı. Küme düşme hattında bulunan iki ekibin karşılaşmasında ev sahibi Kasımpaşa 29. dakikada Fall ile öne geçti. 41'inci dakikada Ümraniyespor'dan Mrsic'in golüne engel olamayan Kasımpaşa sahadan 1 puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.
Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada M.Fall'dan gelirken; Ümraniyespor'un golü 41. dakikada A.Mrsic'ten geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada maçtaki ilk tehlike Ümraniyespor kalesinde yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Fall'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Golizadeh kafayı vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.
4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Mounir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fabiano, çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
19. dakikada Geraldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, son çizgiye inip penaltı noktası üzerindeki Geraldo'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
29. dakikada maçta ilk golü Kasımpaşa buldu. Orta sahada topla buluşan Golizadeh'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Fall, rakibinden sıyrılıp kale sahası önünde sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
40. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Gheorghe çaprazdan ceza sahasına girip kale sahasına ortaladı. Bu noktada Epureanu, Eyyseric'in müdahalesi sonrasında yerde kalırken, hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada kullanılan penaltı atışında Mrsic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
50. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Hajradinovic'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Fall, sağdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Orkun bu pozisyonda gole izin vermedi.
59. dakikada soldan kazanılan korner atışını Mounir kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Yasin Özcan kafayı vurdu ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
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