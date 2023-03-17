Galatasaray'ın tarihe geçen serisini Konyaspor bitirdi! Geriden gelip kazandı
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Rachica'nın ayağından bulduğu golle öne geçen lider Galatasaray, ikinci yarıda Soner ve Oğulcan'ın gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-1 sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 14 maç üst üste kazanarak rekor kırdığı seri de sona ermiş oldu. Galatasaray bu sonuçla 60 puanda kaldı, Konyaspor ise 34 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç ev sahibinin zaferiyle sonuçlandı.
Maçın ilk yarısında Rachica'nın ayağından bulduğu golle öne geçen lider Galatasaray, ikinci yarıda Soner ve Oğulcan'ın gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-1 bitti.
SERİ SON BULDU
Sarı-kırmızılıların 14 maç üst üste kazanarak rekor kırdığı seri de sona ermiş oldu. Galatasaray bu sonuçla 60, Konyaspor ise 34 puana yükseldi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
12. dakikada Konyasporlu futbolcu Mahir Emreli'nin sağ kanattan girdiği ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
16. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çizgisinden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada Oliveira'nın ceza sahasından çektiği sert şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.
22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.
31. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda yandan auta çıktı.
59. dakikada Oliviera'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un pasına hareketlenen Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
90+3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.
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