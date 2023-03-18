Fenerbahçe’de 4 yıllık imza! Altay Bayındır sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, milli kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı. Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Altay Bayındır'ın kulübe aidiyetinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçe'mize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-2027 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.