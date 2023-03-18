Canlı | Beşiktaş - İstanbulspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...
Süper Lig'de heyecan fırtınası kaldığı yerden devam ederken 25.haftada Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze
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CENK VE AMİR CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
EVİNDE TEK MAÇ KAYBETTİ
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park'taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
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