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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika haberine göre Finali İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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