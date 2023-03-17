17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Crystal Palace Patrick Viera ayrılığını resmen açıkladı!

Crystal Palace Patrick Viera ayrılığını resmen açıkladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
Crystal Palace Patrick Viera ayrılığını resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, menajeri Patrick Viera için yeni bir karar aldı. Ligde kötü günler geçiren Crystal Palace'ın Fransız menajerin görevine son verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA