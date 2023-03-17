GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konya maçı şifresiz mi? İlk 11’ler...

GS-Konyaspor maçı şifresiz izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Zirveye ulaşan Sarı Kırmızılı ekip puan farkını daha da arttırmak istiyor. Bu noktada futbolseverler maçın detaylarını sorguluyor. Peki, GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...