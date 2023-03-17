GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konya maçı şifresiz mi? İlk 11'ler...
Spor Toto Süper Lig 26.hafta heyecanı sürüyor. Galibiyet serisi rekorunu ele geçiren lider Galatasaray, ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
GS-Konyaspor maçı şifresiz izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Zirveye ulaşan Sarı Kırmızılı ekip puan farkını daha da arttırmak istiyor. Bu noktada futbolseverler maçın detaylarını sorguluyor. Peki, GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Bein Sports lig maçlarını 2 hafta boyunca TOD TV üzerinden şifresiz yayınlayacağını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta 2 haftalık süreç sona erdiği için bu hafta maçlar yeniden şifreli olacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Mart 2023 Cuma günü oynanacak olan haftanın açılış karşılaşması TSİ saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Moreno, Muric, Puzuelo, Diouf
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Zaniolo, Rashica, Kerem, Icardi.
TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?
TOD TV, yeni nesil dijital içerik platformları arasında yer almaktadır. Kurulum ve taahhüt olmadan izleme imkanı sunan dijital platforma üye olmak oldukça basit. Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.
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- GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konya maçı şifresiz mi? İlk 11'ler...
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