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FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023
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FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

"Fenerbahçe-Sevilla maçı saat kaçta?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya gelecek.İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek adına sahaya çıkacak. Peki, FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe-Sevilla maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede için araştırmalar sürüyor. Furbolseverler, Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte, FB Sevilla rövanş maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden taraftarlar ile buluşuyor.Fenerahçe Sevilla maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

SEVİLLA: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir.

FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ

16 Mart 2023 Fenerbahçe Sevilla

19 Mart 2023 Alanyaspor Fenerbahçe

26 Mart 2023 Fenerbahçe Beşiktaş

2 Nisan 2023 Fatih Karagümrük Fenerbahçe

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