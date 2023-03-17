FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe-Sevilla maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede için araştırmalar sürüyor. Furbolseverler, Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte, FB Sevilla rövanş maçı muhtemel 11'ler...