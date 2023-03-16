Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı bu akşam yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ülkemizin temsilcisi İspanya ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadelenin öncesinde FB-Sevilla maçını şifresiz izleme detayları araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri?
FB-Sevilla maçının öncesinde taraftarlar maçı kesintisiz ve doğrudan izlemenin yollarını araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmek için bu akşam sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlıyor. Mücadele ücretli olan EXXEN platformundan naklen izlenebilecek. Peki Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? İşte nefes kesen mücadelenin detayları...
FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN YAPAN KANALLAR?
Öncelikle şunu belirtelim ki mücadeleyi ücretsiz ve şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Fenerbahçe-Sevilla maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.
FB-SEVİLLA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA?
Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Sevilla maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Fenerbahçe-Sevilla muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi
Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.
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- Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
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