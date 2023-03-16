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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

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Giriş Tarihi: 16.03.2023
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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Konyaspor-Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

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