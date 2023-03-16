Ali Koç’a büyük şok! Camianın hedefinde! Fenerbahçe’de yeniden seçim zamanı mı?

MADDİ KONUDA YAPTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLECEK

Başkan olduğu süreçte kulübe hibe ettiği dev rakamlar ve sarı-lacivertli takımı maddi darboğazdan kurtarmak için yaptıklarından ötürü Ali Koç'a teşekkür edilecek. Ancak sonrasında Başkan'ın istifa etmesi gerektiği belirtilerek yeni adayların önünü açması istenecek.