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Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Galatasaray’a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...

Yarın akşam Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılıların maç kadrosu açıklanırken 6 ismin eksikliği dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın akşam başlıyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 17 Mart Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Cihan Aydın üstlenecek.

Maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde ve lider olan Galatasaray, Konyaspor ile ilk yarıda İstanbul'da oynadığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Goller Sergio Oliveira ve Francisco Calvo'dan (k.k.) geldi. Konyaspor ise Endri Çekici ile skor buldu.

İki takım tarihte 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 34 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Konya'da oynanan 23 maçta ise Galatasaray'ın 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunuyor.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Konyaspor, sahadaki son resmi maçını Antalyaspor ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. 17 maçta 7 golü bulunan Mame Diouf en skorer isimleri olarak göze çarpıyor.

Sarı kırmızılı takımın Konyaspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da cezalı olan Nelsson, sakatlılığı bulunan Midtsjö, Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Fernando Muslera, Léo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolò Zaniolo, Bafétimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sérgio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi

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