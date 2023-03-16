Galatasaray’a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...

İki takım tarihte 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 34 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Konya'da oynanan 23 maçta ise Galatasaray'ın 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunuyor.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Konyaspor, sahadaki son resmi maçını Antalyaspor ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. 17 maçta 7 golü bulunan Mame Diouf en skorer isimleri olarak göze çarpıyor.

Sarı kırmızılı takımın Konyaspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da cezalı olan Nelsson, sakatlılığı bulunan Midtsjö, Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.