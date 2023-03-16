Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Konyaspor maçında yok! Tam 6 eksik...
Yarın akşam Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılıların maç kadrosu açıklanırken 6 ismin eksikliği dikkat çekti. İşte detaylar...
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın akşam başlıyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 17 Mart Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Cihan Aydın üstlenecek.
Maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde ve lider olan Galatasaray, Konyaspor ile ilk yarıda İstanbul'da oynadığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Goller Sergio Oliveira ve Francisco Calvo'dan (k.k.) geldi. Konyaspor ise Endri Çekici ile skor buldu.
İki takım tarihte 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 34 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Konya'da oynanan 23 maçta ise Galatasaray'ın 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunuyor.
Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Konyaspor, sahadaki son resmi maçını Antalyaspor ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. 17 maçta 7 golü bulunan Mame Diouf en skorer isimleri olarak göze çarpıyor.
Sarı kırmızılı takımın Konyaspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da cezalı olan Nelsson, sakatlılığı bulunan Midtsjö, Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.
GALATASARAY'IN MAÇ KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:
Fernando Muslera, Léo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolò Zaniolo, Bafétimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sérgio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
- Bolu, Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Yarın okul var mı, yok mu? İlköğretim, Ortaokul, Lise... MEB, Valilik son dakika açıkladı!
- FENERBAHÇE-SEVİLLA CANLI İZLE | 16 Mart FB-Sevilla rövanş maçı kesintisiz, HD, şifresiz, bedava seyret!
- OĞUZ boylarının Anadolu'daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...
- Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
- Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Günde 2 adet tüketirseniz...
- İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...
- Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler
- FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...
- EYT'liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin
- TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...