FENERBAHÇE-SEVİLLA MAÇ ÖZETİ | 16 Mart FB-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanında bugün temsilcimiz Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırladı. Nefes kesen mücadelen galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 1-0'lık skora rağmen Avrupa'ya veda etti. Maça dair detaylar araştırılıyor. Futbolseverler FB-Sevilla mücadelesinin özetini öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanında bugün temsilcimiz Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırladı. Nefes kesen mücadelen galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 1-0'lık skora rağmen Avrupa'ya veda etti. Maça dair detaylar araştırılıyor. Futbolseverler FB-Sevilla mücadelesinin özetini öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI SONUCU
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımını Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler ilk maçında 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı İstanbul'da 1-0 ile geçse de gol farkıyla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi..
MAÇ SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri
AVRUPA'DA 254. MAÇ
Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.
HAKEM MICHAEL OLIVER
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak.
PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.
OOSTERWOLDE İLK KEZ
Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez formayı giyecek.
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