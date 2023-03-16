FENERBAHÇE-SEVİLLA MAÇ ÖZETİ | 16 Mart FB-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi?

AVRUPA'DA 254. MAÇ

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.