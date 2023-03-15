Başakşehir-Gent MAÇI SONUCU | 15 Mart Çarşamba Başakşehir-Gent mücadelesi kaç kaç bitti?
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Başakşehir Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi anlık ve canlı takip eden ya da etmeyen futbolseverler detaylarını araştırıyor. İlk maçta 1-1'lik skorla beraber ayrılan Başakşehir ekibi rövanş maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflese de mağlup ayrıldı. İşte Başakşehir-Gent maç sonucu...
Başakşehir-Gent maçı sonucu aratılmaları gündemdeki yerini aldı. 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gent ile kozlarını paylaşacak. İlk maç beraberlik ile sonuçlanırken Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı istiyor. Peki Başakşehir-Gent macadelesi kaç kaç bitti? İşte maçın sonucu...
BAŞAKŞEHİR-GENT MAÇI SONUCU
Son 16 turunda Belçika ekibi Gent ile eşleşen temsilcimiz, iki maçta da rakibine diş geçiremedi ve toplam skorda 5-2'lik bir sonuçla turnuvaya veda etti.
Yoğun yağış altında oynanan ilk maçta 1-1'lik skorla İstanbul'a dönen Başakşehir, çeyrek final şansını değerlendiremedi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan rövanş maçının ilk yarısında 4 gol birden kalesinde gören Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, tek golünü 88. dakikada Adnan Januzaj ile buldu.
GIFT ORBAN ŞOV YAPTI
Başakşehir - Gent eşleşmesinin en dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Nijeryalı forvet oyuncusu Gift Orban oldu.
İlk maçta da takımının tek golünü atan 20 yaşındaki genç futbolcu, İstanbul'da oynanan karşılaşmada 3 dakikada hat-trick yaparak adından söz ettirdi.
AVRUPA KUPALARINDA 50. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.
AVRUPA'DA 14. MÜSABAKA
Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.
EVİNDEKİ 25. MAÇ
Turuncu-lacivertliler, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak. Başakşehir, bugüne kadar evinde çıktığı 24 müsabakada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 34 gol atan Başakşehir, 24 kez de topu filelerinde gördü.
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