Başakşehir-Gent MAÇI SONUCU | 15 Mart Çarşamba Başakşehir-Gent mücadelesi kaç kaç bitti?

Başakşehir-Gent maçı sonucu aratılmaları gündemdeki yerini aldı. 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gent ile kozlarını paylaşacak. İlk maç beraberlik ile sonuçlanırken Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı istiyor. Peki Başakşehir-Gent macadelesi kaç kaç bitti? İşte maçın sonucu...

BAŞAKŞEHİR-GENT MAÇI SONUCU

Son 16 turunda Belçika ekibi Gent ile eşleşen temsilcimiz, iki maçta da rakibine diş geçiremedi ve toplam skorda 5-2'lik bir sonuçla turnuvaya veda etti.