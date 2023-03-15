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Rıza Çalımbay tarih yazmak istiyor

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Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Rıza Çalımbay tarih yazmak istiyor

İstanbulspor karşısında 621. kez Süper Lig'de sahaya çıkarak Samet Aybaba'nın rekorunu egale eden Rıza Çalımbay, en üst arenada en fazla maç gören teknik adam olacak. Deneyimli hoca ayrıca Fiorentina'yı eleyerek çeyrek final sevinci yaşamak istiyor.

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