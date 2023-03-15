Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusu Lincoln Henrique’den kötü haber geldi! Çapraz bağları yırtıldı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."