Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Lincoln Henrique'den kötü haber geldi! Çapraz bağları yırtıldı
Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında La Liga takımlarından Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe yıldız futbolcudan gelen haberle sarsıldı. Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."
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