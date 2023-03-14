Süper Lig’den 3 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'ın kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.