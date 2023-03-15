15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor başkanlığı için yeniden aday olacak mı? Açıklama geldi

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor başkanlığı için yeniden aday olacak mı? Açıklama geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor başkanlığı için yeniden aday olacak mı? Açıklama geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan bu yıl ise istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor'da görevinden istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA