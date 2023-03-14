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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı

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Giriş Tarihi: 14.03.2023
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, yarın tek maçla başlayacak. Maçlarına evinde çıkacak Türk takımlarından Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent ile yarın, Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile 16 Mart Perşembe günü karşılaşacak

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