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Süper Lig'de flaş istifa! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevini bıraktı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Süper Lig’de flaş istifa! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevini bıraktı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir istifa yaşandı. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevini bıraktığını duyurdu.

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