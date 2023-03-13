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Ivan Rakitic operasyonu! Menajeri İstanbul'a geldi! İlk görüşme yapıldı...

SPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Ivan Rakitic operasyonu! Menajeri İstanbul’a geldi! İlk görüşme yapıldı...

Trabzonspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı verilmesinin ardından başkanlığa adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Doğan'ın Sevilla'nın orta sahadaki yıldızı Ivan Rakitic için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi.

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