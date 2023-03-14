FIFA'dan 2026 Dünya Kupası için kritik karar
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın yer alacağı resmen onaylandı. Buna göre Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.
Açıklamaya göre, 48 takımın yer alacağı organizasyonda, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.
39 gün sürecek olan Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek ve final, 19 Temmuz 2026'da oynanacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım mücadele etmiş ve toplam 64 maç oynanmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...
- Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
- Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
- 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI! TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 14 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?
- 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? ÖDEME TARİHLERİ...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Naci Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...
- TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri
- TOGG resmi site ön sipariş son dakika! TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar 2023? Ön sipariş ve fiyat sayfası...
- Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...