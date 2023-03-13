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Kenya'da dehşete düşüren olay! Sahaya düşen yıldırım 2 can aldı

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Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Kenya’da dehşete düşüren olay! Sahaya düşen yıldırım 2 can aldı

Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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