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Galatasaray'da Muslera sürprizi!

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Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Galatasaray’da Muslera sürprizi!

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, 34 günlük kısa bir sürede iyileşti. Uruguaylı file bekçisinin bu süre içerisinde her gün çalışma yaparak iyileştiği ve kendisini hazır tuttuğu öğrenildi.

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