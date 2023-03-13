Bundesliga'nın yıldız adayı Mehmet Aydın Türk Milli Takımı'nı seçti
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’te forma giyen Mehmet Aydın’ın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı bildirildi. Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, Nisan 2021’de ilk kez forma giydiği Bundesliga’da 19 maçta oynadı.
Aydın, gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyledi.
"KUNTZ İLE GÖRÜŞMEK BENİ ETKİLEDİ"
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadesini kullandı.
ALMANYA GENÇ MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ
Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.
Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, Nisan 2021'de ilk kez forma giydiği Bundesliga'da 19 maçta oynadı.
Aydın, Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giydi.
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