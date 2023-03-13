Bundesliga’nın yıldız adayı Mehmet Aydın Türk Milli Takımı’nı seçti

"KUNTZ İLE GÖRÜŞMEK BENİ ETKİLEDİ"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadesini kullandı.