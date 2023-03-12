Başakşehir hocası Emre Belözoğlu’ndan Beşiktaş maçı sonrası çok sert ifadeler: Adaptan haysiyetten yoksun

"ÇEYREK FİNAL ÇOK BÜYÜK BAŞARI OLUR"

Hafta içi Gent ile oynayacakları Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında konuşan genç teknik adam, "Ülke bu kadar acıyı yaşamışken, maçlara hazırlanırken zorlanıyoruz. Amacımız Türkiye'yi temsil etmek. Çeyrek final çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Teknik adamlar çok fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır" dedi.

"PEP DE, MOURINHO DA OLSAN"

Emre Belözoğlu, "Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, bu işin asıl başrolü oyunculardır. Beşinci haftada 'Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp' son haftalarda 'Bunu göndermemiz lazım' onlarca yıldır devam eden senaryolar" sözleriyle konuşmasını noktaladı.