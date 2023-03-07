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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet
Son dönemde Beşiktaş'ta başarılı performans sergileyen Mert Günok, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un gözüne girdi. Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi siyah beyazlı isme emanet etme kararı aldı. Günok, en son 7 Eylül 2021'de oynanan Hollanda maçında A Milli Takım kadrosunda yer almıştı.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:47Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:49