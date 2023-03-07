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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Son dönemde Beşiktaş'ta başarılı performans sergileyen Mert Günok, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un gözüne girdi. Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi siyah beyazlı isme emanet etme kararı aldı. Günok, en son 7 Eylül 2021'de oynanan Hollanda maçında A Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:49
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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Beşiktaş'ta sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien Ismael'den şans bulamamıştı.

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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.

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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı.

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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı.

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Stefan Kuntz kararını verdi! Milli takımın kalesi o isme emanet

Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.